Fêtons ensemble la Marionnette !

Pour fêter cet événement avec la population, un week-end autour des arts de la marionnette est organisé les samedi 8 et dimanche 9 octobre, à Vendôme.

Cinq compagnies sont accueillies au Minotaure et dans les rues de Vendôme durant les deux jours. Des spectacles ainsi qu’une exposition sont proposés gratuitement à tous, aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Au programme, un carrousel agité, un petit train détourné, des déambulations de personnages masqués et d’une grande marionnette portée !

Embarquez à bord d’un p’tit Train !

Samedi 8, après-midi, départ du Minotaure. Tout public, à partir de 6 ans

Bienvenue à bord de l’Impérial Trans Kaïros ! Découvrez comment remettre votre vie sur les rails de la Chance ! L’Impérial vous apprendra à remplir le verre à moitié vide et à renverser la vapeur.

Prenez place dans le carrousel Titanos !

Samedi 8, de14h à 16h / de 17h à 19h. Dimanche 9, de 10h à 13h. Au quartier des Rottes. Tout public, à partir de 2 ans

Laissez-vous immerger dans cet univers foutraque, à condition de respecter deux consignes : vaccin DT polio à jour et interdiction de ne pas s’amuser !

Projections autour de la marionnette.

Samedi 8, à Ciclic. A 10h, projection de courts métrages avec des marionnettes. A 14h, projection du film «La vie secrète des marionnettes», suivi d’un échange avec le réalisateur, Xavier Naizet. Durée du film : 50 minutes

Le film réalisé par Xavier Naizet «La vie secrète des marionnettes» vous emmène à la recherche d’un trésor, celui des marionnettes de Marcel Temporal, exposées du 1er au 15 octobre, au Manège de Rochambeau.

Installez-vous dans la plus petite salle de cinéma ambulante au monde !

Samedi 8, représentations à 11h, 14h30, 15h30, 17h, 18h, devant la Maison de retraite Les Tilleuls. Dimanche 9, représentations à 10h30, 11h30, 12h30, au Marché des Rottes. Tout public, à partir de 6 ans

Découvrez Clic, un spectacle de marionnettes qui propose une plongée nostalgique dans un univers en noir et blanc. Cette petite forme intimiste rend hommage aux grands noms du muet tels que Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin.

Venez à la rencontre de Gaby, Antoine, et Nadine, trois retraités en goguette.

Samedi 8, représentations à 15h et 17h30, dans la Cour du Cloître. Tout public

L’échappée vieille est un spectacle cocasse, avec des marionnettes à taille humaine, racontant les déboires d’un résident d’une maison de retraite bien décidé à faire le mur…

Spectacle de théâtre d’objet et visuel.

Samedi 8, à 17h et 20h, 3è Volume / Le Minotaure. Tout public, à partir de 8 ans

Assistez au spectacle Triptik composé de trois extraits en making off issus des créations de la compagnie Stereoptik. Chaque histoire se fabrique en direct grâce au dessin, à la peinture, à la vidéo et à la musique

Déambulations de marionnettes.

Samedi 8, déambulations à 11h et 17h Centre-Ville. Dimanche 9, déambulation à 11h Quartier des Rottes.

Suivez la déambulation de marionnettes géantes proposée par l’équipe de Remue-Ménage de Thoré-la-Rochette, sur le thème «Les Noces de la Mante».

Exposition «Haut les bras !»

Du 1er au 15 octobre, au Grand Manège de Rochambeau. Entrée libre.

Découvrez les remarquables marionnettes à gaine réalisées dans les années 1930 par Marcel Temporal et son fils Jean-Loup Temporal, qui ont tous deux marqué en leur temps l’histoire de la marionnette.

