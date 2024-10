Flûte et Orgue à Saint-Calais

Les Amis de l’Orgue de Saint-Calais accueilleront vendredi 25 octobre, à 20h 30, un duo original, d’un parfait accord musical, composé d’une flûtiste américaine, Paula Thomas, et d’un organiste français, Emmanuel Hocdé.

Ils proposeront un programme allant de Hildegarde de Bingen à Boëly, en passant par Couperin, Bach ou Mozart. Des œuvres émouvantes, servies par l’acoustique, idéales pour faire sonner l’orgue historique de Saint-Calais !

Paula Thomas a fait ses études musicales à San Francisco puis en France où elle a obtenu plusieurs premiers prix de flûte traversière et de musique de chambre. Elle a participé à de nombreux festivals, joué avec l’Orchestre National de Lyon, à l’Opéra Studio Victoria Hall de Genève, à l’UNESCO… Elle a créé, en 2010, The Flute Project, ensemble de musique de chambre qui a plus de 85 concerts à son actif.

Emmanuel Hocdé a étudié l’orgue avec les plus grands maîtres français : Gaston Litaize, Louis Robillard, Michel Chapuis et Olivier Latry. Après de nombreux prix (orgue, musique ancienne, musicologie), il accède à la reconnaissance internationale en triomphant au prestigieux Concours International d’Orgue de Chartres où il remporte le Grand Prix d’Interprétation, le Prix du Public et le Prix Jean-Sébastien Bach ! Il est titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval et propose des master-classes, en France et à l’étranger.