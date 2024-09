Fritz en documentaire

Isy Ochoa, artiste et illustratrice vendômoise, auteure entre autres du livre «Fritz, les mémoires d’un éléphant» va voir son film documentaire sur la vie de Fritz l’éléphant, réalisé en collaboration avec Camille Ménager, diffusé sur la chaîne TV ARTE samedi 14 septembre. En effet, «La tragique histoire de Fritz l’éléphant» retrace l’histoire de cet animal capturé en Asie à la fin du XIXe siècle et qui devient le symbole affreux de l’exploitation des animaux sauvages pour le divertissement des humains. «Une formidable aventure commencée en 2016 et qui s’achève par ce documentaire qui a demandé beaucoup d’années de recherche et de persuasion pour sa réalisation et diffusion» détaille l’artiste.

Samedi 14 septembre «La Tragique histoire de Fritz l’éléphant» sur Arte à 22h20. Lire aussi : Samedi 14 septembre «La Tragique histoire de Fritz l’éléphant» sur Arte à 22h20. Lire aussi : https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/le-prix-maya-pour-isy-ochoa-et-fritz/