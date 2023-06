Tous les ans, c’est la même rengaine : le mois de juin se profile avec les promesses d’un été à la lumière, des repas entre ami.es et détente en claquettes. Pour sonner le gong de ces insouciances estivales, Gare à la Rochette fut créé : un événement organisé par le comité des fêtes de Thoré-la-Rochette en complicité avec l’association Figures Libres pour tous les âges et goûts. Une manifestation qui se veut libre, rieuse, jouant des richesses des territoires.

Concerts dans des caves, sur un quai de gare, sur l’herbe, proche d’un moulin ou un chai viticole, l’objet de cet événement est une balade champêtre décloisonnant le rapport à ce qu’est un festival mais surtout le lien entre public et artistes. Ici tout est circuit-court : que ce soit les produits gustatifs proposés, aux échanges et proximité entre la création et sa réception public.

C’est une balade en 3 temps: un vendredi soir sur le site de Zone I pour découvrir la beauté de ce lieu, avec son cadre de vie, le travail photographique qui y est mené, et 3 concerts en supplément. La grande journée et soirée du samedi où les plaisirs sont multiples : concerts allant de groupes de rock explosant les cadres du combo classique à de la création locale en rap, aux propositions des écoles de musique du Territoire Vendômois, des performances en extérieur d’un solo d’accordéon à un final tout en décibels en passant par la chorale du village. Pour conclure un temps calme le dimanche après-midi avec 2 projets chansons assortis de vins, jus et bières locales. Tous les ingrédients d’un week-end réussi entre ami.es ou en famille.