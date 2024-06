Happy day pour le 3e festival country à Villiers

Pour cette 3ᵉ édition des «Happy Country Day 41/72», les trois associations organisatrices ont concocté un programme riche en évènements. Danses sur un parquet de 300 m2, concerts, exposants, concentration de voitures et motos américaines, initiations… tout est prévu pour que chacun puisse découvrir l’ambiance country, made in terroir.

Alors que les deux dernières éditions, en 2018 et 2022 furent une réussite mais sur un jour seulement, le Happy Country Day 41/72 se déroulera lui sur un week-end complet. «Avec un public de plus de 400 personnes à chaque édition, cette année nous souhaitions voir plus grand sur le site du plan d’eau de Villiers sur Loir» détaille Sylvie Leguéré, véritable cheville ouvrière de la manifestation.

Pendant ces deux jours, les 8 et 9 juin, le Happy Country Day 41/72 prévoit pour ces visiteurs un bal country CD chaque jour, des initiations à la danse country par la chorégraphe Chrystel Durand, un concert le samedi soir des Wanted Ladies, groupe country 100% féminin et un autre concert le dimanche midi avec les Yankey West. Sur le site de Villiers sur Loir, une concentration de voitures américaines viendra appuyer l’ambiance américaine de la manifestation. Buvette et restauration, exposants d’objets américains complèteront l’offre de ces trois associations unies pour ce projet ambitieux, le Country Dance en Vendômois de Villiers sur Loir, le Sargé Country sur Braye de Sargé sur Braye et le Mustang Dancers Saint-Calais de la Sarthe.