Instants Ô jardin pour célébrer la nature et le bien-être

Chaque année, depuis trois ans, l’association Château de Vendôme donne rendez-vous aux Vendômois dans le parc du château et à proximité dans les jardins suspendus pour fêter la nature en célébrant le patrimoine naturel.

Sous le thème en 2024 de la nature et du bien-être, les bénévoles du Château de Vendôme ont créé dans le parc du château, en partenariat avec les jeunes du Service de Prévention Spécialisé de Vendôme, un parcours sensoriel et ludique ouvert à tous, jeunes et adultes, en famille pour retrouver toutes les sensations de nos cinq sens : grimpe d’arbre et de tyrolienne, sentier pieds nus, jardin des senteurs, découverte de la fabrication du miel et dégustation de produits à base de plantes sauvages, découverte de la sève de bouleau, jeux en bois…

Dans les jardins suspendus, les professionnels vendômois du bien-être tels que la sylvothérapie, massage ayurvédique, sophrologie, soins énergétiques phytothérapie, … seront présents pour vous présenter ou vous initier à leurs pratiques (créneaux horaire à retrouver sur le site internet chateaudevendome.fr). Quant au pavillon de l’entrée du parc, les membres de Château de Vendôme vous retrouveront afin de vous présenter les activités de l’association, les produits de sa boutique et la toute nouvelle exposition « Châteaux médiévaux dans la vallée du Loir ».

Instant Ô Jardins Nature et Bien être – Samedi 1er juin de 14h30 à 19h au Château de Vendôme – entrée gratuite.

À noter, samedi 8 juin, un jeu de piste « Le Grand Voyage dans le temps » au départ du château qui mettra à l’épreuve votre cohésion au cours d’une déambulation libre dans les rues de la ville. Il vous faudra faire preuve d’observation, de logique et de communication pour déjouer les énigmes des Maîtres du jeu !