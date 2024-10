Huit ans après son premier roman Petit Pays, récompensé du prix Goncourt des lycéens, Gaël Faye illumine cette rentrée littéraire avec Jacaranda, relatant l’histoire du Rwanda à travers quatre générations. En 1994, Milan est collégien, il vit en France. Son père est français, sa mère rwandaise. Elle ne parle jamais de son pays, même lorsque le génocide éclate et que les images de la guerre civile défilent sur les écrans de télévision. Même lorsque Claude, un jeune rwandais de l’âge de Milan, l’air apeuré et une grave blessure à la tête, s’installe subitement chez eux. Plus tard, Milan découvrira le Rwanda et sa famille maternelle, et tentera de mettre des mots sur les silences de sa mère. Les personnages magnifiques et attachants de ce roman nous plongent dans l’histoire tourmentée du Rwanda, mêlant habilement trajectoires individuelles et tragédie collective. Dans un style sobre et efficace, l’auteur raconte la violence des massacres, mais aussi et surtout la force de l’amitié et la possibilité d’une réconciliation.

Gaël Faye sera présent aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le samedi 12 octobre à la Halle aux grains.