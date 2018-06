« J’ai attendu sept ans pour avoir Tommy Emmanuel… »

Six cent trente-sept artistes, 42 pays et 78 musiciens de la région sur la scène vendômoise, c’est le beau bilan affiché par le Festival international de guitare de Vendôme. Pour cette 21e édition, dix artistes et formations, venus de France, de Suisse, d’Argentine, d’Italie ou du Portugal, investiront le Minotaure. Des virtuoses burlesques d’Olé Comedy au jazz manouche des Doigts de l’Homme, en passant par le répertoire classique de Michel Sadanowsky ou le mythique jazzman Romane. Cristobal Pazmino, le directeur artistique du festival, nous livre les coulisses de l’événement.

Quels sont vos critères de sélection pour arrêter votre programmation ?



Comment contactez-vous les artistes ?

C’est une mécanique immuable. Je vise trois niveaux. D’abord une tête d’affiche, ensuite un mélange d’artistes à dimension internationale et nationale, enfin des musiciens locaux, du département ou de la région.

D’une part, dans le cadre de mon activité de guitariste, je suis amené à participer à de nombreux festivals, concerts et autres événements musicaux. J’y fais des rencontres, des découvertes. Selon moi, voir un artiste sur scène est le meilleur moyen de juger de ses qualités et de l’opportunité de le programmer. Il faut aussi respecter un certain équilibre entre les genres afin d’apporter au public une richesse et un vrai choix.

D’autre part, je contacte les agents des artistes pour m’assurer de leur disponibilité. C’est parfois compliqué… Par exemple, il m’a fallu sept ans pour avoir Tommy Emmanuel en tête d’affiche sur le festival ! Surbooké, il n’a même pas pu dormir à Vendôme et s’est envolé dans la nuit pour Hambourg, en Allemagne, où il jouait le lendemain. Avoir des musiciens de cette qualité-là à Vendôme, c’est exceptionnel. C’est aussi une preuve de la notoriété du festival qui a acquis au fil du temps et grâce au bouche à oreille une réputation incontournable au sein de la profession. Je rappelle que nous avons un budget dix fois inférieur à d’autres festival du même genre en France. Pourtant, certains artistes, pour se valoriser, n’hésitent pas à déclarer sur leur site avoir participé au Festival de Vendôme… même si on ne les a jamais vus !

Votre coup de cœur pour cette 21e édition ?

Assurément Olé Comedy, un mélange de virtuosité et de drôlerie. On les a découverts dans une émission de Patrick Sébastien où ils ont livré un show époustouflant. De très grands musiciens qui combinent guitares et spectacle visuel (1).

L’artiste que vous rêveriez d’avoir en tête d’affiche ?

Nous avons déjà eu les plus grands noms : Biréli Lagrène, Tommy Emmanuel, Yamandu Costa ou encore Stochelo Rosenberg… Mais ce qui serait extraordinaire, ce serait de tous les réunir sur la même scène !

Et la place des artistes locaux sur le festival ?

Il y a une forte demande des musiciens de la région pour participer à l’événement. Je m’attache à les programmer autant que possible. Par exemple, nous avons sollicité les élèves du Conservatoire de Tours. Une belle manière de découvrir et de mettre en valeur les talents de demain et du territoire. Qui sait ? Des guitaristes que l’on retrouvera peut-être un jour en tête d’affiche du festival…

(1) La vidéo de leur passage à l’émission est disponible sur YouTube.

Dimanche 1er juillet, 16h30, concert d’ouverture, au 3e Volume – Le Minotaure,

à Vendôme

QUATUOR PORTUGAL

Musique du Portugal

ANASTAZÖR TRIO

Jazz manouche

Mercredi 4 juillet, 20h30, au 3e Volume – Le Minotaure,

à Vendôme

MICHEL SADANOWSKY

Hommage à Brassens – Classique

PATAGONIA TRIO

Folklore d’Argentine

Jeudi 5 juillet, 20h30, au 3e Volume – Le Minotaure,

à Vendôme

CHANSON D’OCCASION

Chanson française

QUARTET SE.GO.VI.O

Musique d’Italie

Vendredi 6 juillet, 20h30, le Théâtre – Le Minotaure,

à Vendôme

LES DOIGTS DE L’HOMME

Jazz manouche

OLé COMEDY

Guitare et humour

Samedi 7 juillet, 20h30, concert de clôture, le Théâtre – Le Minotaure,

à Vendôme

GENEVA GUITAR GANG

Jazz – Suisse

ROMANE ET ERIC BOUVELLE

QUINTET

Jazz manouche – Musette

ET AUSSI…

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet, de 10h à 17h, animé par Norberto Pedreira, compositeur et concertiste argentin.

Stage de guitare au Campus de Monceau Assurances

Expo Lutherie

BILLETTERIE : 57 rue du Change – 41100 Vendôme – Tél. 02 18 10 44 35

Programmation détaillée et billetterie en ligne : www.vendomeguitarfest.com

Jean-Michel Véry