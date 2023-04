«Je dessine mes 1ers personnages»

Par où commencer son dessin ? Comment différencier les personnages adultes des personnages enfants ? Comment dessiner plusieurs fois le même personnage sous différents angles ?

Voici un manuel très réussi qui répond à ces questions, et apprend aux enfants à dessiner des personnages façon bande dessinée, avec des notions de morphologie à la fois succinctes et efficaces. La mise en page et les conseils, donnés par des personnages de BD, sont dynamiques et ludiques. On y découvre les grandes notions pour dessiner les corps, les expressions, les positions et plein d’astuces !

Un livre instructif à offrir à tous les dessinateurs en herbe pour les vacances de printemps, et pour en finir avec le bonhomme bâton !