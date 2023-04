Avril animé au Château de Meslay

Avant son ouverture estivale le 15 juin, le Château de Meslay tiendra son assemblée générale et proposera au public deux événements : une soirée astronomique et, de façon inédite, une chasse aux œufs !

L’Association Culturelle des amis du château de Meslay tiendra son assemblée générale le 15 avril à 14h30 aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme., suivie d’une conférence à 15h30 par Michelle et Daniel Crépin , experts et grands collectionneurs d’objets du quotidien et de la toilette au XVIII° siècle (entrée libre). Ils commenteront entre autre les superbes écrans à mains de Meslay en satin de soie peints à la main, le jeu de cavagnole de Meslay, l’ancêtre du loto.

Nouveauté ! Dimanche 9 et lundi 10 avril (14h-18h30), petits et grands sont invités à une après-midi festive avec de nombreuses activités : chasse aux œufs en chocolat, ateliers créatifs pour les plus petits, quizz pour les plus grands, lecture de contes, stand photo et grand goûter. Départ des chasses aux œufs : 14h30 /15h30 /16h30 / 17h30). Tarif : adulte 6€ / enfant 4€ (gratuit – de 3ans). Réservation : www.chateaudemeslay.com) ou au 02 54 89 50 42

Enfin, samedi 22 avril (20h30), soirée Astronomique au Château de Meslay (ouverture des portes 20h) sur la terrasse du château. Observation du ciel (galaxie, amas d’étoiles, nébuleuses, planètes …) à l’aide de télescopes guidée par des spécialistes. Si la météo n’est pas clémente, les visiteurs pourront observer en salle le ciel à partir d’une application « planétarium » … Attention ! Places limitées et inscription obligatoire sur astro-perche@orange.fr ou contact@perchenature.fr. Participation libre