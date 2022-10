Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini 2022

Des candidats exceptionnels de nouveau en lice pour la 11e édition du concours International de Belcanto Vincenzo Bellini !

La 11e édition du célèbre concours aura lieu à Vendôme, les 4 et 5 novembre à l’Auditorium Monceau Assurances.

Le concours, dont la particularité est d’être la seule compétition dédiée exclusivement aux voix et répertoire belcantistes, doit sa notoriété internationale à son exceptionnel niveau et au choix de ses candidats, sélectionnés en France et à l’international, et dont tous les Premiers Grands Prix font la Une des plus prestigieuses distributions internationales, à l’instar de Pretty Yende ,Roberta Mantegna, ou encore Saoia Hernandez pour ne citer qu’elles.

Quatorze candidats de 8 nationalités différentes s’affronteront pour cette 11e édition. Un jury prestigieux aura la difficile tâche de choisir celui ou celle qui portera encore très haut les couleurs du Belcanto. Le Public aura lui aussi son mot à dire lors de la finale en décernant son prix au candidat de son choix.

L’édition 2022 est promise cette année encore à bien des découvertes et surprises !

Un rendez-vous attendu et immanquable pour les amoureux de grandes voix lyriques !

Ne tardez pas à réserver