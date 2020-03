Escape-game au temps des Templiers

Avez-vous déjà participé à un escape-game… dans une commanderie templière ? La commanderie d’Arville propose cet escape-game inédit durant un week-end entier, les samedi 14 et dimanche 15 mars.

Dissimulateurs de trésors, détenteurs de secrets obscurs, gardien du Saint-Graal, les légendes ne manquent pas sur les Templiers.

Plongez au coeur de ces légendes avec cet escape-game grandeur-nature à travers la commanderie, le tout conçu avec le professionnalisme de l’équipe d’Escape-time de Châteaudun. La Société «Escape-time» a ouvert plusieurs salles d’escape-game en France, tout récemment à Vendôme. C’est tout son savoir-faire que l’équipe d’Escape-time a mis au service de ce jeu d’évasion grandeur-nature, à l’échelle de la commanderie templière. D’ailleurs, saurez-vous retrouver… chut, c’est un secret !

Conseillé à partir de 15 ans, cet escape-game peut se jouer en équipe ou en solo : mais pour une meilleure expérience de jeu, il est conseillé d’y participer à plusieurs. Les costumes médiévaux sont aussi acceptés ! En cas d’intempéries, pas de souci, une grande partie du jeu se fait à couvert, mais pensez quand même aux parapluies !

Et pour l’occasion, les plus malins investiront dans un Pass annuel… pour quelques euros de plus seulement !

Infos pratiques

ESCAPE-GAME AU TEMPS DES TEMPLIERS : Samedi 14 et dimanche 15 mars (ouverture de 10h à 18h30).

Ouverture sans interruption de 10h à 17h30 (fermeture à 18h30 les 14 et 15 mars). Conseillé à partir de 15 ans – 16€/pers. Possibilité de réserver (pas obligatoire). En solo ou à plusieurs. La vente des tickets s’arrête à 17H

LES PASS ANNUELS

Pass «privilège» (à partir de 13 ans) : 20€

Pass «odyssée» (de 6 à 12 ans) : 10€

Le pass annuel permet au détenteur d’accéder au site historique et à ses manifestations toute l’année, sans supplément

HORAIRES ET TARIFS

La visite de la commanderie inclut le musée, les bâtiments et le jardin médiéval : Adultes : 7 € / Adolescents et étudiants: 5€ / Enfant (6-12 ans): 3€ / Gratuit moins de 6 ans.

Pass «privilège» (à partir de 13 ans) : 20€/ Pass «odyssée» (de 6 à 12 ans) : 10€

