Jeu d’enquête familial avec la Compagnie Taprobane

Durant les vacances scolaires, la Commanderie d’Arville propose un jeu d’évasion, à tester en famille. Cette enquête grandeur nature est installée à travers cinq espaces de la commanderie templière, pour une immersion totale.

Mise en place et animée par les comédiens de la compagnie Taprobane, cette aventure plonge enfants et parents dans l’univers d’«Alice au Pays des Merveilles». Quelqu’un a volé le précieux gâteau d’anniversaire de la reine de coeur. Comment aider Alice, le chapelier fou, le chat de Cheshire et le lapin blanc à sauver leur tête de la colère de la terrible reine Rouge ? En se lançant dans une enquête à travers le site historique !

Cinq espaces de jeux à inspecter, cinq personnages à questionner et des énigmes à résoudre attendent les différentes équipes. Le tout dans des décors fantastiques… même les ados vont adorer !

Des séances exceptionnelles sont également organisées en nocturne, histoire de frissonner durant le week-end d’Halloween.

Les «ateliers famille»

L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des «ateliers famille» à la Commanderie d’Arville. Conçues autour du plaisir de la découverte (exploration de l’histoire, d’un savoir-faire, etc.), ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel.

Attention, le nombre de place est limité: n’oubliez pas de vous inscrire…

Mercredi 26 octobre : en cours de programmation

Mercredi 2 novembre : «Le Moyen-âge fantastique»

L’imaginaire de la société médiévale est peuplé de monstres ou d’esprits inquiétants : revenants, dragons et autres créatures redoutables hantent communément récits et représentations au Moyen-âge.

Parents et enfants sont invités à découvrir ce folklore fantastique avec Mathilde Clerc, céramiste, et Hugues, médiateur historique : l’occasion de s’initier à cet univers et de façonner son monstre en argile !

Exposition temporaire «Bâtisseurs de cathédrales»

Durant quelques semaines, une exposition est installée dans la grange aux dîmes : les différents panneaux présentent la construction de ces majestueux édifices durant le Moyen-âge et les différents corps de métiers associés à leur élévation.

À découvrir jusqu’au 6 novembre.

LES VACANCES D’AUTOMNE – PROGRAMMATION

JEU D’ENQUETE «ALICE AU PAYS DES MERVEILLES»

Du 29 octobre au 1er novembre

· conseillé à partir de 8 ans (accessible dès 6 ans); adapté aux ados. Jeu d’immersion à savourer en équipe : de 2 à 10 participants. 2h de jeu. Accès payant : à partir de 12€/ pers. Accès gratuit pour les abonnés. Réservation en ligne (très) conseillée. Horaires et infos détaillées sur notre site internet

LES ATELIERS FAMILLE

Mercredi 26 octobre : en cours de programmation

Mercredi 2 novembre : «Le Moyen-âge fantastique»

En pratique : de 6 à 99 ans, en autonomie ou accompagné d’un adulte. à 14h30, durée : 1h30/2h – 15 participants, accès payant (droits d’entrée habituels : se reporter à notre site internet). Gratuité pour les abonnés. Réservation en ligne conseillée

EXPOSITION TEMPORAIRE «BATISSEURS DE CATHEDRALES»

Présentée du 17/09 au 6/11, au sein de la grange aux dîmes.

VISITES GUIDEES : du 22/10 au 13/11, les samedis, dimanches & jours fériés à 14h30