Le lycée Ampère dans la course

Mercredi 1er février avait lieu au circuit de karting de Landes-le-Gaulois, les présélections des lycéens pour la saison 2023 des épreuves de slalom sur Formule Renault Campus.

Pascal Crosnier, professeur de mécanique au lycée Ampère, a emmené une quinzaine de jeunes volontaires s’essayer au karting dans le cadre de l’opération nationale « Lycées dans la Course ». La sélection s’est faite sur plusieurs essais libres puis chronométrés et le plus rapide, Nolann Gilbert, en Terminale Maintenance Mécanique Auto, a été choisi pour représenter le lycée, les 6 et 8 mars prochains lors de la rencontre nationale sur le circuit de Maison-Blanche au Mans (72) et pour toutes les autres épreuves de la saison, qui s’effectueront sur une véritable monoplace Formule Renault Campus convertie à l’éthanol.

Mathisse Baudry, élève de 3e en stage découverte