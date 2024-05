Les Jeux Olympiques à Rochambeau

Et si l’on faisait un bon de plus d’un siècle pour nous retrouver aux premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne où l’on retrouverait les sportifs équipés de leurs matériels d’alors. C’est dans cet esprit, grâce à la machine à remonter le temps qui se nomme « Les Amis de Rochambeau » que le château de Rochambeau s’animera le 30 juin.

Avec la participation d’une figure historique du sport français, neuf clubs sportifs du Vendômois animeront la journée au château. Dès le matin, on pourra assister à la cérémonie d’ouverture en présence des Phryges, mascottes officielles des Jeux de Paris 2024 et de JOJO. Ce sera donc parti pour une journée festive où chaque sport aura son stand pour expliquer l’histoire de sa pratique.

Pour certains, il y aura des démonstrations et d’autres pourront faire participer le public volontaire. Une manifestation qui a pu se mettre en place grâce au partenariat entre Les Amis de Rochambeau et l’UNSS (le sport scolaire), le Comité Olympique départemental et les clubs sportifs vendômois avec l’USV-Union des associations et son président Alain Saillard. On pourra également jouer dans le parc du château avec de vieux jeux en bois, mis à disposition du public et une exposition sur les Jeux Olympiques retracera toute l’histoire.

On déambulera aussi dans le bivouac, recréé pour l’occasion, du régiment du Soissonnais, la troupe du Maréchal de Rochambeau où les plus petits comme les plus grands apprendront les rudiments d’un soldat du XVIIIe siècle. Le 30 juin, on pourra donc passer une journée olympique dans un cadre bucolique.