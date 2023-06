Les mangas et autres genres en compétition

La librairie L’Ange Bleu organise depuis 19 ans plusieurs prix autour du manga pour lequel 16 000 jurés entre 9 et 18 ans provenant de 1200 établissements, écoles, collèges et lycées en France et francophones à l’étranger votent pour élire les meilleurs en sélection.

On connaît l’engouement pour le manga, ce genre littéraire plébiscité surtout par les plus jeunes. Mais, comme pour toute chose, on rencontre le pire et le meilleur, le manga n’échappe pas à cette règle immuable. « Ainsi, nous proposons plusieurs catégories de prix, cinq au total, comme « le Prix Comiks » qui est décerné au meilleur comic paru dans l’année ou « le Prix Mangawa», le plus important prix littéraire manga en France qui a l’objectif d’orienter les jeunes vers la découverte de mangas de qualité et de rapprocher ados et adultes en faisant connaître et apprécier les mangas à ces derniers » souligne le libraire vendômois Thierry Lequenne de l’Ange Bleu, initiateur de ces prix.

D’ailleurs, le choix de tous ces ouvrages en compétition a été fait par lui-même ainsi qu’Hiba et Yasser Boudhim sur la totalité des titres de mangas, bd, comics ou romans fantaisies. Cinq prix décernés et un sixième comme nouveauté cette année « le Prix Takavoir 2023 » qui distingue un ouvrage parmi un conte, un roman, un album, une bande-dessinée et un manga paru dans l’année. « Notre volonté est toujours de pousser les jeunes lecteurs vers la découverte, de les amener à fréquenter la bibliothèque de leur école ou les médiathèques et ainsi d’acquérir un statut de lecteur de littérature » conclut le libraire. Faire découvrir la littérature, quelle qu’elle soit, c’est tout l’intérêt de ces prix !