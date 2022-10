Alicia, 1m55 de gentillesse et de beauté, s’est présentée, début octobre, au concours de Miss Small Beauty Centre Val-de-Loire, un concours réservé aux femmes de moins d’1m70.

Habitant non loin d’Onzain, à Vallières-les-Grandes (cela ne s’invente pas), Alicia Maupoint, 25 ans, aide-soignante auprès d’enfants polyhandicapés, s’est inscrite au concours des Miss Small Beauty, une sorte de revanche sur son adolescence. «Dans ma jeunesse, on s’est souvent moqué de moi et j’ai subi des discriminations dues à ma petite taille. Quand j’ai vu sur les réseaux sociaux que ce concours était ouvert aux simples conditions d’avoir entre 18 et 30 ans et d’être de petite taille, peu importe sa morphologie, j’ai sauté sur l’occasion», explique-t-elle. Un concours qui s’est déroulé le 2 octobre à Cravant, à côté de Beaugency, et qu’elle a gagné, devenant ainsi Miss Small Beauty 2023 au niveau régional. Une occasion pour elle de dépasser ses complexes et se prouver à elle-même qu’elle est capable de monter sur scène et de s’exprimer. «Démontrer également que l’on n’a pas besoin de rentrer dans des cases, avoir un certain tour de taille pour se sentir belle. Pour moi, la beauté n’est pas qu’une question d’apparence, c’est aussi ce que l’on a à l’intérieur de soi », conclut la Miss 2023.