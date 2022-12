Lancement de la première édition du Prix Takavoir, destiné aux jeunes de 9 à 10 ans (CM1/CM2). Le Prix Takavoir est un prix littéraire qui distingue un ouvrage parmi un conte, un roman, un album, une bande-dessinée et un manga.

Pour la première fois un prix littéraire de lecteur contient un manga pour cette tranche d’âge. Ont été sélectionnés avec soin 5 ouvrages parmi tous ceux parus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.

La librairie vendômoise l’Ange Bleu a une grande expérience dans l’organisation de prix littéraires et ceci, depuis 19 ans, avec le Prix Mangawa, prix manga, le Prix Chimère, prix du roman lié à l’imaginaire, le Prix Bulles de Cristal, prix de bande dessinée franco-belge, le Prix Real, prix du roman de vie et le prix Comiks, prix de bande dessinée nordaméricaine.

Ces prix littéraires, décernés par les jeunes entre 9 et 18 ans, ont rassemblé en 2022, 20 000 jurés provenant de 1 500 établissements scolaires, bibliothèques et médiathèques en France et à l’étranger. A chaque prix littéraire est associé, un concours de dessin, un concours vidéo et un concours de critique.

Participez au prix Takavoir, une nouvelle aventure de lecture et de découverte !