Vendôme, capitale d’un jour du Jeu de Dames régional

C’est dimanche 11 juin que le Damier Vendômois accueillera, dans les locaux du Pôle Chartrain, le Championnat de Normandie semi-rapide de Jeu de Dames.

Ce sera la 4e fois qu’une épreuve de ce niveau se déroulera à Vendôme, ville excentrée au sein d’une ligue qui comprend notamment les clubs Rots (Caen), Octeville (Le Havre), Rouen, Cherbourg, mais aussi Le Mans.

Cette compétition de fort niveau permettra à certains joueurs vendômois de venir se frotter, à domicile, aux « grosses pointures » régionales.

Les personnes intéressées par le jeu de dames pourront, à condition de respecter silence et discrétion, assister à certaines rencontres. Six parties, entre 9 h 20 et 17 h 30, sont programmées sur l’ensemble de cette journée. Avec une cadence de 20′ + 10”, il va de soi que la concentration des joueurs sera au maximum. Dans ce genre de confrontations, il faut en effet maîtriser avec rapidité l’anticipation visuelle et les calculs qui en découlent.

Avec le 4e Challenge Floréal et le 2e Trophée de l’Amitié qui viennent de se dérouler en interne, les damistes vendômois ont effectué un bon galop d’entraînement qui s’est achevé sans surprise par la victoire de Jacques Brunier devant Roger Monroche et Jean-Louis Jouet (Floréal) et celle de « l’étoile montante » Marie-Hélène Donadio dans l’épreuve de handicap du Trophée de l’Amitié.

Pierre Marmion et Annick Le Gal complètent le podium de ce 2e tournoi.

Place maintenant à la compétition régionale qui honorera Vendôme pour ce deuxième dimanche de juin 2023.