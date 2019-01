KOREAN’ART, à Blois

Du 30 janvier au 3 février, à la Halle aux Grains, une fenêtre ouverte sur la culture coréenne pour découvrir la Corée festive et conviviale dans toutes ses formes artistiques.

Jeudi 31 janvier, 20h30, concert «Moon Gogo 360°», en écho à la sortie de leur album Joy Tour

Moon Gogo est le surprenant tandem façon «battle» entre une virtuose de geomungo, instrument coréen millénaire et un musicien-chanteur-compositeur. D’un côté donc, E’Joung-Ju, musicienne classique qui fait claquer, gémir ou murmurer les six longues cordes de son instrument. De l’autre, Federico Pellegrini claviers à un doigt, guitare à pas beaucoup plus, hyperfuzz au pied quand il le faut, et chant ductile.

Tarifs : 10€/5€ (-27 ans)

Vendredi 1er février, 20h30, Karaoké Live, ouvert à tous les artistes que vous êtes !

Le karaoké est une activité extrêmement populaire en Corée. Sous le nom de noraebang (littéralement «salle à chanter»), on la pratique dans des salons privés loués à l’heure. L’Orchestre Vide du musicien Jonathan Seilman et de la comédienne Vanille Fiaux propose une expérience tout à fait enthousiasmante : un karaoké où l’on chante sur scène, seul ou en duo, accompagné par un vrai groupe de sept musiciens !

Tarifs : 5€/3€ (-27 ans)

Vendredi 1er février, 12h30, «Midi curieux – performance musique et danse, avec E’Joung-Ju et An Jae Hyun

E’Joung-Ju interprète la musique hypnotique et chaleureuse du geomungo, instrument traditionnel coréen en bois à six cordes, vieux de 1600 ans et dont le son grave peut être lent et solennel, coloré et émouvant, et rappeler les mélodies de la musique bouddhique. Elle accompagne la danseuse traditionnelle coréenne An Jae Hyun pour une performance néanmoins contemporaine.

Entrée libre. Gratuit.

Samedi 2 février, 20h30, danse, «Let me Change your Name». Chorégraphie : Eun-Me Ahn

Entre pénombre et lumières acidulées, costumes noir et blanc et couleurs éclatantes, à mi-chemin entre rite chamanique et podium de fashion show, gravité et humour, le mouvement s’impose, répétitif, parfois hypnotique jusqu’à la transe. Dans un rythme effréné, les neuf interprètes, dont Eun-Me Ahn «herself», échangent leurs costumes et changent de peau, changent de genre.

Tarifs : de 20€ à 14€ – 10€/8€ (- 27 ans)

Samedi 2 février, 22h, DJ SET / Dance Floor MushXXX

Une dj aux platines dans la grande halle… Venez danser et découvrir le phénomène MUSHXXX, nom de scène de la DJ sud-coréenne Minju Lee.

Entrée libre. Gratuit

Dimanche 3 février, 15h, «sieste musicale MANAM», avec Sébastien Boisseau, contrebasse, et E’Joung-Ju, geomungo.

Sébastien Boisseau et E’Joung-Ju célèbrent le mariage de la contrebasse et du geomungo, deux instruments de facture classique, anciens et graves, aux cordes pincées ou frottées.

Confortablement installés à l’heure de la sieste, vous traverserez les époques et les musiques du Sanjo et du Minyo, ces musiques populaires coréennes du 18e siècle qui permettent de franchir simplement les frontières entre improvisation et compositions originales.

Tarif unique : 5€

Pour enrichir ce temps fort entièrement dédié à la Corée et sa culture, vous profiterez de la présence des artistes à Blois qui vous proposeront différents ateliers afin de découvrir l’univers culinaire, pictural, chorégraphique et linguistique de ce beau pays.

Pour tous ces spectacles et ateliers, billetterie et inscriptions à la HAG : 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com (2 place jean Jaurès, 41000 Blois)

Le Petit Vendômois