La conquête du partage

Jean-Christophe et l’AMAP de Vendôme organisent une séance du film-documentaire « La conquête du partage » vendredi 15 mars à la Chapelle-Vicomtesse.

Le film sera suivi d’une discussion en présence du réalisateur, Damien Mansion, et d’un verre partagé.

La France est la principale surface agricole de l’Union Européenne, elle en a aussi la plus grande réserve d’eau et dispose d’un climat privilégié ; alors, la France pays de Cocagne pour l’agriculture ? Pas vraiment. L’agriculteur français est ce misérable qui vit dans la précarité et se suicide bien plus qu’ailleurs ; c’est lui qui vient râler souvent sur nos écrans parce qu’il vend mal son lait ou sa viande.

«J’achète mes légumes au marché bio à côté de chez moi ; j’essaie de me nourrir sainement, ne pas trop polluer, diminuer mon empreinte écologique… Plus ou moins satisfait de cette belle assiette et de cette bonne conscience, j’ai eu envie de voir qui sont ces personnes qui produisent les légumes qui me nourrissent». Ils s’appellent Clara, Fabien, Frédéric, Guillaume, Jeanne, Sylvain. Ce sont les «conquérants». Ils veulent produire des légumes bio pour une consommation locale, prêts à travailler plus et gagner moins. Travailler plus mais pas comme les «anciens». Ils veulent du temps pour eux, pour leur famille et un peu de vacances. Alors ils s’associent ; ils cherchent des appuis locaux, comme la création d’AMAP ou des entraides de voisinage. C’est tout un réseau qui se met en place où la traçabilité n’est pas qu’une étiquette sur un produit mais une qualité de relation à dimension locale.

Séance organisée par Jean-Christophe & l’Amap de Vendôme, 17 rue Roger Salengro, 41100 St Ouen, Paniers de légume et produits Bio tous les jeudis de 17h30 à 19h et dépôt le vendredi.

Vendredi 15 mars, 20h, salle communale, La Chapelle-Vicomtesse. Prix libre*,

dans la mesure des places disponibles. http://terreenvues.fr/

(*) Le coût de cette soirée est de 175 €.

