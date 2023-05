La création et l’innovation au cœur d’Instants ô jardin

L’association du Château organise, samedi 3 juin, la seconde édition d’Instants ô jardin. Un événement placé sous le signe de la création et de l’innovation sous tous les angles.

Instants ô jardin a été créé avant tout pour célébrer le patrimoine naturel et sensibiliser les publics à la question du réchauffement climatique autour de thématiques qui s’y rapportent. Parmi les axes de développement définis dans sa feuille de route 2023-2024, l’association a pour ambition d’accroître la place des animations «jeune public» dans sa programmation culturelle afin que la jeunesse vendômoise s’approprie davantage son patrimoine et insuffle de nouvelles dynamiques.

Programme :

La journée démarrera avec l’ouverture de l’éco-village comprenant un stand d’initiation à l’impression 3D avec Recyclerie Cycle 2, la présence de l’entreprise Aquatiris – EPIGEE pour valoriser son nouveau système d’assainissement écologique et l’entreprise Les Truculentes avec ses savons écologiques. Un bar expérimental avec dégustations de miel, de produits à base de plantes comestibles et la vente de glaces artisanales accueillera la gourmandise des curieux. Des jeux en bois seront à disposition et l’association vendômoise de Mölkky (Stade Olympique Mölkky) sera aussi de la partie pour initier à ce jeu ludique et convivial.

À 17h, le public est attendu devant la scène des jardins suspendus pour le spectacle « FLOTS » par la compagnie SIXPIEDS, qui invite les spectateurs à comprendre le fonctionnement de l’eau et à se questionner sur la nécessité de préserver cette ressource vitale. La musique, la danse contemporaine, le théâtre, se mettent au service d’une histoire à la fois pédagogique et surtout poétique.

À 20h30, les artistes de la compagnie SIXPIEDS laisseront place à une performance artistique inédite (2h) alliant musique électronique et Street art par l’artiste vendômois TROIS alias Vincent Dupré (pour la musique) et Monsieur Plume (pour le graff).