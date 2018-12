«La fête» avec Figures Libres

Samedi 22 décembre, à partir de 21h. Concerts et Mixs, 3e volume Minotaure avec Figures Libres.

Une fête réussie obéit à des règles simples. De la danse, des verres et l’envie de remettre le couvert. Noël a revêtu pour la première fois son habit magique en 2017 pour un grand nombre d’entre vous, et nous savons ne pas y être pour rien.

Figures Libres s’empare à nouveau de ses bâtons de pèlerin et revient prêcher la bonne parole et surtout les chaudes sonorités. Pas de sapin de Noël car cela met des épines partout et salit le plancher mais au programme une belle salle du 3ème Volume aux couleurs de Noël. Ce qui ne veut pas dire rouge et vert avec des ouvreurs et ouvreuses avec une barbe blanche. Et de la chaleur avec, entre autres, le garage zouk des Francky Goes to Pointe-à-Pitre. A Noël, il fait logiquement froid dans nos contrées, il y a de cela 5 ans la neige pouvait même poindre son nez. Désormais avec le changement climatique, voici les palmiers, les rythmes de la chaloupe et des chemises à fleurs.

Figures Libres

Les groupes présents : Francky Goes to Pointe A Pitre (rock tropical) + Thoré Baluche Club (bal des années 80) + Discolowcost (mix)+ Axel Gaudron (Drum performance) + collectif Appel d’Air (mix) + exclusivité internationale, la présence d’un super-héros déchu «Batman».

Samedi 22 décembre, 3e volume Minotaure, Vendôme.

Entrée 5€.

Billetterie : FIGURES LIBRES –

Porte St-Georges, rue Poterie, Vendôme, 02 54 77 06 92

LIBRAIRIE PAGE 10/2

– 2 rue Marie de Luxembourg – Vendôme – 02 54 77 66 51

