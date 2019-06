La Garde républicaine annonce l’été

Samedi 15 juin, exceptionnel concert du Sextuor de clarinettes de la Garde républicaine dans le cadre du château du Coudray.

La traditionnelle soirée musicale de l’association Résurgence en Vendômois sera cette année l’occasion inédite d’apprécier le cadre bucolique du château du Coudray à Périgny, au sud de Vendôme par la route de Blois, et de découvrir le talent de six musiciens d’exception, en grande tenue, tous premier prix du musique de Paris ou de Lyon et issus de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde. Occasion également d’entendre toute la richesse de la famille des clarinettes dont les clarinettes basse et contrebasse peu connues, dans un répertoire d’œuvres classiques et contemporaines, de Mozart et Bach à Bela Bartok et Astor Piazzola en passant par Tchaîkovsky et Debussy. De sublimes et éclectiques enchantements en perspective!

L’accueil est assuré par les trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon Vendôme et, à l’issue du concert, l’habituel buffet aux chandelles réunit le public avec les musiciens dans le cadre illuminé du château et de son parc ! L’accès au château du Coudray par la route sera fléché alentour.

Le bénéfice de cette soirée musicale annuelle permettra à l’association Résurgence de poursuivre ses chantiers bénévoles de restauration du patrimoine bâti et des vitraux en Vendômois.

Entrée : 30€ le soir même ou 28€ si réservation effectuée avant le 12 juin par chèque à l’ordre de Résurgence- 7 rue Renarderie 41100 Vendôme- à l’aide du bulletin de réservation disponible dans les Offices de Tourisme à Vendôme, Montoire, Fréteval, Mondoubleau, La Chartre-sur-le-Loir. Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans. Billets remis à l’entrée.

Sortie-découverte

En prélude à sa soirée musicale, Résurgence organise une visite-découverte en autocar le 15 juin après-midi «La Maison seigneuriale de Selommes, Périgny et son église, le château du Coudray : trois sites méconnus de la haute vallée de la Houzée à découvrir», animée par Jean-Claude Pasquier, historien local. Départ 14h aux Prés aux Chats à Vendôme, retour du car vers 18h. Places limitées, réservation nécessaire. (12€/pers. à l’aide du même bulletin que pour le concert)

Informations : 06 03 31 39 10 ou 06 84 99 79 73

et site www.resurgence-vendomois.fr

Le Petit Vendômois