La Gâtine au rythme du son

Créé en 2015 à l’initiative d’élus et de plusieurs associations, le festival de musique PrunayStival s’est structuré depuis en association. Toujours avec une programmation hétéroclite, la 7ᵉ édition le 22 juin se produira à nouveau avec l’ADN propre à cet événement, un festival qui réunit et qui s’apprécie en famille ou entre amis.

Même si l’association reçoit plus de 300 demandes de groupes par an pour participer à Prunay’Stival, le choix se fait exclusivement sur des groupes locaux et au maximum de la région Centre Val-de-Loire. Les membres sont également très au fait des formations musicales car ils aiment aller au concert et découvrir à chaque fois sur scène de nouveaux groupes. A la genèse du festival, Prunay’Stival se produisait sur trois scènes à travers le village qui ferme son centre bourg à la circulation pour que les festivaliers puissent circuler librement. Aujourd’hui, deux scènes accueillent toute la production du festival. L’une intimiste, derrière la maison des associations, dans une impasse pour des groupes plus confidentiels, l’autre plus grande, couverte pour les formations plus rock.

Pas loin de 2 000 spectateurs arpentent les rues du village pendant cette manifestation où l’on retrouve, tenues par des bénévoles, buvettes et restauration, seul moyen pour l’association de faire un bénéfice, l’entrée restant totalement gratuite. Avec l’aide matérielle et financière de la mairie et de quelques communes voisines comme Saint-Arnoult ou Authon pour le prêt de barnums ou mobiliers, Prunay’Stival a réussi à mobiliser quelques mécènes privés également. Intergénérationnel, ce festival attire un public autant familial avec enfants qu’entre amis et amateurs de musiques fortes. C’est effectivement le choix des groupes qui permet cette osmose, drainant même un public quarante kilomètres autour. Prunay’Stival reste bien ce festival, en zone rurale, apportant la culture de la musique à toutes les générations.

Un rendez-vous incontournable à Prunay-Cassereau ce 22 juin !