La Grande fête HRun à Vendôme

Associer une course handi-valide en centre-ville et des concerts caritatifs, le HRun fêtera la 5e édition de son Festival à Vendôme les 16 et 17 septembre.

Le festival HRun, seul festival caritatif du département, revient cette année et pose ses bagages en plein cœur de Vendôme. En effet, HRun inaugurera l’esplanade du Quartier Rochambeau en y installant pour la première fois une grande scène. « Les bénéfices des concerts financent matériel et/ou actions pour les enfants en situation de handicap du département. Une urne sera d’ailleurs placée à l’entrée. Le festival débute dès le vendredi soir avec sa soirée inaugurale, sa scène tremplin de groupes locaux en première partie et le groupe Trottoir pour danser sur des chansons françaises entraînantes. Le samedi sera consacré en journée aux courses handi-valide suivies de la remise des prix et de la soirée de concerts caritatifs avec le groupe O C’est Nous en première partie et Les Négresses Vertes en vedette et les Dj Panzer Flower» détaille Pauline Chambrier, présidente active de l’association organisatrice, en charge de la communication.Un festival qui associe également de nombreux partenaires locaux pour la restauration, l’hôtellerie pour les artistes et de nombreux bénévoles du Vendômois comme les enfants de l’IME de Naveil qui prépareront les sacs des coureurs pour la course du samedi. « Notre festival valorise le respect de l’environnement. Nous avons un partenariat avec une entreprise de la Chapelle-Vicomtesse pour installer sur le site du Quartier Rochambeau des toilettes sèches et adaptées aux personnes en situation de handicap. Nous trions et nous nous attachons que le site soit propre » poursuit la présidente.

Un Festival solidaire en somme, associant le local, le handicap et le caritatif, un festival familial et bienveillant !