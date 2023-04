La guitare à l’honneur en avril et en mai à Vendôme

Le 26e Festival de Vendôme organisé par l’association Guitares au Gré du Loir présidée par Alison Morchipont se déroulera sur deux week-ends au Minotaure à Vendôme.

Avec comme objectif principal de maintenir une programmation exigeante et d’une grande richesse musicale, le Festival de Vendôme a, depuis 1997, sa place dans le paysage culturel vendômois. « Ce que nous essayons de proposer, c’est une offre culturelle à petit prix, non lucrative, produite par des bénévoles pour le public vendômois » insiste la présidente. En effet, l’association Guitare au Gré du Loir créée et longtemps présidée jusqu’en 2022 par Cristobal Pazmino, fondateur également du festival propose toujours dans son événement annuel une partie découverte d’artistes (29 et 30 avril) et une partie grand public avec des guitaristes reconnus (13 et 14 mai).

Ainsi, le premier samedi du Festival, le 29 avril, deux artistes sont programmés, Octrantrion, un groupe néo folk viking de trois musiciens, une musique rare et insolite et, en seconde partie, Raphëlla Smits une guitariste au répertoire baroque, classique et romantique. Le lendemain, les spectateurs partiront en Amérique pour une excursion musicale avec le duo Bernot-Luciani. Nicolas Moro 4TET, en seconde partie, viendra également apporter l’accord parfait de la langue française et de l’humour. En mai, les Vendômois pourront applaudir Sylvain Luc, guitariste international, un génie de la guitare jazz, l’un des plus grands musiciens de sa génération. Le dimanche pour la touche finale, place au pop rock avec « 40 Fingers », un spectacle vivan18t plein d’énergie et d’émotions grâce aux quatre guitaristes aux jeux différents qui reviennent pour la 2e année consécutive au Festival de Vendôme. Un festival à vivre !