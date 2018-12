La Nuit givrée se dédouble !

A contrario de la dernière édition, ce n’est pas un mais deux spectacles qui seront proposés pour cette édition d’Abbaye on Ice. Explications.

Pour cette nuit givrée, les organisateurs ont misé sur le merveilleux, bien en corrélation avec cette période de fêtes. On s’y plonge dès le 21 décembre, à quelques jours de Noël, avec Rêves, de la compagnie Remue-Ménage. Pêle-mêlant arts circassiens, danse, théâtre, pyrotechnie et musique pour un voyage féérique tout en poésie. Le spectacle clôturera la parade de lumière qui partira de l’ancien cinéma et ouvrira la 5e édition de Nuit givrée.

Second temps fort, ce même vendredi à 21h, le retour de la troupe Féerie sur glace qui s’était déjà posée en terre vendômoise il y a deux ans. Cette année, c’est La La Land, inspiré de la comédie musicale éponyme, qui devrait régaler les amateurs de magie et de voltige sur glace. Chorégraphie de haut vol portée par une vingtaine d’artistes et de patineurs de cabaret et de cirque

Nuit givrée, vendredi 21 décembre : Rêves, à 19h, parvis de l’Abbaye.

La La Land, à 21h, cour du Cloître.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Le Petit Vendômois