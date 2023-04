La saison culturelle de l’Hectare

Salti, danse, par la compagnie Toujours après minuit, mardi 4 avril (19h), au théâtre du Minotaure à Vendôme. En famille à partir de 6 ans. Tarifs de 6 à 10€.

Le crocodile trompeur Didon et Enée, théâtre de l’Aquarium, mercredi 5 avril (20h30) et jeudi 6 avril (19h30), à la Halle aux Grains à Blois. Tout public Tarifs de 10 à 20€.

Je suis plusieurs, musique, par la Cie Charabia, vendredi 21 avril à 10h30 et 17h au centre Culturel des Rottes à Vendôme. En famille, 30mn. Tarifs de 6 à 10€

Propice à la rêverie, Je suis plusieurs est un concert intime qui incite à aller à la rencontre de l’autre. Au fil des poèmes, se déploient et se mêlent le chant, la diversité des langues, la musicalité des mots, le silence, le rythme et le corps dansant. Un dialogue s’installe alors entre le contrebassiste et la chanteuse, et éveille la curiosité des tout-petits.

Tous en scène !, les 11, 13 et 15 avril (19h) au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Gratuit

Plusieurs mois de travail avec de nombreux partenaires du territoire et des amateurs, encadrés par des artistes professionnels. Lors de journées de rencontres et d’échanges, sur le plateau du Minotaure, accompagnés par les régisseurs du théâtre, tous sont réunis pour répéter et présenter leurs travaux lors de soirées dédiées: «Les plateaux partagés»…

Destin, un roman graphique de scène, marionnette, par la Cie 1-0-1, mardi 2 mai à 20h30, au Théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 14 ans. Tarifs de 10 à 20€

Destin raconte la vie tragique d’une femme dans l’Allemagne des années 1920. Cette adaptation d’un roman graphique expressionniste allemand de 1926 signé Otto Nückel se situe à la frontière des arts numériques, de la manipulation d’images, du théâtre et de la danse. Sur scène, les 198 gravures sont animées en temps réel pour créer un livre interactif. Grâce à des capteurs de mouvements, chaque dessin devient alors un tableau vivant, avec son univers sonore, ses règles de manipulation et ses secrets. Une invitation à entrer en exploration dans l’image et à la manipuler !

Hen, marionnette, par le Théâtre de Romette, jeudi 4 mai à 20h30 au 3è volume du Minotaure à Vendôme. À partir de 16 ans. Tarifs de 10 à 20€. Prix de la critique théâtre

Diva enragée et virile à talons, Hen est une étonnante créature qui rêve d’être aimée pour elle-même en toute liberté. Elle se livre à nu et se raconte dans un spectacle hybride très effeuillé, avec humour et insolence. Hen s’affirme au travers de multiples identités, et s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité. Un spectacle de cabaret débridé et sincère qui interroge les questions de genres et d’identités !

Leïla Ka, danse, jeudi 11 mai à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, tarifs de 10 à 20€.

Chorégraphe et danseuse, Leïla Ka commence son parcours par les danses urbaines. Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B, elle tire de cette expérience une théâtralité dansée qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique. Cette soirée réunit ses trois pièces. Pode Ser est un solo percutant qui flirte librement avec les danses urbaines et le théâtre pour illustrer la difficulté d’être soi. Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, à la recherche des multiples identités qui constituent une personne. Dans C’est toi qu’on adore, vous retrouvez la même énergie hypnotique, la même sincérité à vif, le même mélange des pratiques, propre à la chorégraphe. Sauf qu’elles sont deux. Dans Se faire la belle, une femme se débat avec ses démons intérieurs, bien déterminée à résister.

Maxime le Forestier chante Brassens, chanson, mercredi 17 mai à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 18 à 35€.