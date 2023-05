La saison culturelle de l’Hectare

Hen, marionnette, par le Théâtre de Romette, jeudi 4 mai à 20h30 au 3ᵉ volume du Minotaure à Vendôme. À partir de 16 ans. Tarifs de 10 à 20€. Prix de la critique théâtre

Diva enragée et virile à talons, Hen est une étonnante créature qui rêve d’être aimée pour elle-même en toute liberté. Elle se livre à nu et se raconte dans un spectacle hybride très effeuillé, avec humour et insolence. Hen s’affirme au travers de multiples identités, et s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité. Un spectacle de cabaret débridé et sincère qui interroge les questions de genres et d’identités !

Leïla Ka, danse, jeudi 11 mai à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, tarifs de 10 à 20€.

Chorégraphe et danseuse, Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines. Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B, elle tire de cette expérience une théâtralité dansée qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique. Cette soirée réunit ses trois pièces. Pode Ser est un solo percutant qui flirte librement avec les danses urbaines et le théâtre pour illustrer la difficulté d’être soi. Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, à la recherche des identités multiples qui constituent une personne. Dans C’est toi qu’on adore, vous retrouvez la même énergie hypnotique, la même sincérité à vif, le même mélange des pratiques, propre à la chorégraphe. Sauf qu’elles sont deux. Dans Se faire la belle, une femme se débat avec ses démons intérieurs, bien déterminée à résister.

Maxime le Forestier chante Brassens, chanson, mercredi 17 mai à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 18 à 35€.