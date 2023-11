La saison culturelle de l’Hectare

Comme c’est étrange ! Musique par la Cie Söta Sälta, mardi 7 nov à 19h et mercredi 8 nov à 10h30, au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. En famille, à partir de 5 ans, 45 mn, tarifs de 6 à 10€.

Tout ce qui sort de nos habitudes pourrait nous paraître étrange, tout comme ces histoires chantées, aussi surprenantes que savoureuses, dans ce spectacle musical pour tout-petits

Stravinski, danse par Malandain Ballet Biarritz, mercredi 15 novembre à 20h30 au Minotaure à Vendôme. Tout public à partir de 6 ans, 1h20 (avec entracte) tarifs de 18 à 35€.

Cette soirée offre un regard nouveau sur deux ballets emblématiques de Stravinski (1882 – 1971) : L’Oiseau de feu, créé en 1910 à l’Opéra de Paris par les ballets russes de Serge Diaghilev, suivi par Le Sacre du printemps.Interprété par 22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz, un des ballets les plus actifs et talentueux de France, ce programme révèle deux esthétiques vraiment opposées.

Tous les marins sont des chanteurs, nommé aux Molières 2023 – Catégorie «spectacle musical», mardi 21 novembre à 20h30 au Minotaure à Vendôme. Tout public à partir de 10 ans, 1h30 tarifs de 18 à 35€.

Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié ! Avec François Morel à la proue, l’humour est sur le pont et les chants de marins gonflent les voiles ! C’est par hasard que François Morel a découvert les chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900, à l’âge de 30 ans. Il a laissé à la postérité des poèmes et des lettres imbibées de tafia. Amoureux des mots, François Morel et ses complices Gérard Mordillat et Antoine Sahler ont recomposé les chansons disparues pour hisser cette conférence chantée insolite et drôle.

Colibri, jazz, avec Céline Bonacina et Jean-Pierre Painchaud, vendredi 24 novembre à 20h30, à la salle polyvalente de Houssay. Tout public, 1h10 tarifs de 6 à 10€.

Adepte du saxophone baryton, Céline Bonacina est l’une des belles révélations féminines de la scène jazz française. Récompensée par la critique et ovationnée sur de grandes scènes, elle poursuit son parcours avec une vitalité impressionnante. Portée par le jazz, les musiques actuelles et les musiques improvisées, elle a inventé, autour de son saxophone baryton, un univers multicolore qui s’associe parfaitement, dans le duo «Colibri», avec les étonnantes sonorités de la guitare électrique.

The game of Nibelungen, théâtre d’objets, par la Cie du Botte-cul (Suisse) – en allemand gesticulé pour public francophone – mardi 28 et mercredi 29 à 19h au collège Robert Lasneau à Vendôme et jeudi 30 novembre à 19h au Collège Clément Janequin à Montoire. Tout public à partir de 14 ans. Durée 45mn Tarifs de 6 à 10€

Assistez à un cours d’allemand, le plus délirant et explosif de votre vie ! Par le théâtre d’objet et le mime, une professeure hors pair vous amène au cœur d’un classique germanique écrit en 1200 : la chanson des Nibelungen. Vous ne parlez pas l’allemand ? Tant mieux ! Moins vous parlez la langue, plus ce spectacle est fait pour vous car les combats d’équerres et d’épées vaincront la barrière linguistique.

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?, théâtre, par la Cie de l’Oeil Brun, jeudi 7 décembre à 20h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 14 ans, 1h10, tarifs de 10 à 20€.

Après quinze ans d’absence, Jean, journaliste de guerre, est au chevet de son père mourant. Sa fille, infirmière, est également présente pour veiller son grand-père. Paul, voisin et ami, les rejoint pour les soutenir dans ce moment difficile…