La saison culturelle de l’Hectare – Territoires vendômois

Time to tell, cirque, par la Cie L’Unijambiste, mercredi 17 janvier à 20h30 et jeudi 18 janvier à 19h, à l’Espace culturel de Lunay. Tout public, à partir de 10 ans, 1h20, tarifs de 6 à 10€.

Dans Time To Tell, le jongleur Martin Palisse nous raconte sa vie. Avec précision, poésie et virtuosité, ce solo dévoile son intime, sa maladie génétique rare, la mucoviscidose, qui a des effets dans son rapport aux autres et au temps, dans ses choix de vie, dans sa pratique de jonglage…

Les soirées What you want ?, danse, par le centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun, jeudi 25 janvier à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, 1h, tarifs de 10 à 20€.

Après une « mise en bouche » dansée par Thomas Lebrun et ses danseurs, c’est vous qui composez cette soirée exceptionnelle ! Avec une bonne dose de dérision, Thomas Lebrun endosse son rôle de maître de cérémonie. Et à l’image d’un juke-box, il vous invite à choisir la musique de votre choix (standards américains, chansons à texte, grands classiques, musiques d’aujourd’hui) et un danseur ou une danseuse…

Sous terre, théâtre d’objets, par la Cie Matiloun, mardi 30 janvier à 19 et mercredi 31 janvier à 10h30 et 19h, à la salle des associations à Saint Ouen À partir de 10 ans, 1h, tarifs de 6 à 10€.

Après Matiloun où deux « touche-à-tout » rendaient un hommage amusant à l’artiste hors norme Jean Bordes, Sous Terre explore cette fois-ci le monde souterrain. Faites l’expérience de descendre dans les abîmes où des histoires et des secrets sont cachés. Inspirés de sources documentaires et de rencontres avec des personnages singuliers, deux aventuriers creusent la terre pour en faire ressortir des objets enfouis et se mettent à vous raconter une anecdote, le récit d’une vie ou une découverte pour rêver une vision du monde souterrain.

8 Femmes, musique, par l’ensemble orchestral 41, jeudi 1er février à 20h30 au 3e volume du Minotaure à Vendôme. À partir de 6 ans, 1h30, tarifs de 10 à 20€.

Si l’on connaît Clara Schumann, on oublie trop souvent que pour continuer d’être jouée après son mariage, elle dut éditer ses compositions sous le nom de son mari Robert. Depuis toujours, de nombreuses femmes compositrices ont fourni une œuvre musicale considérable, hélas méconnue, spoliée ou oubliée. 8 femmes est un concert proposé par trois interprètes de l’Ensemble Orchestral 41 qui célèbrent ces femmes compositrices peu entendues.

Impressions marines, musique, par le quatuor Tadoroff, vendredi 2 février à 20h30 à la salle communale de Trôo. À partir de 8 ans, 1h30, tarifs de 6 à 10€.

Le Quatuor Tadoroff vous propose un voyage musical aux impressions marines en interprétant des œuvres écrites par deux compositeurs français des 19e/20e siècles, ayant pris le large : Jean Cras (1879-1932), officier de marine et compositeur et Albert Roussel (1869-1937), marin puis compositeur.

Les gardiennes, théâtre, jeudi 8 février à 20h30, au Minotaure. À partir de 14 ans, durée 2h, tarifs de 10 à 20€.

À 80 ans, Marie vit toujours dans son appartement. Avec ses voisines, d’autres femmes âgées de l’immeuble, une véritable solidarité s’est organisée. On s’entraide pour faire les courses, aller chez le médecin, résister au froid, aux canicules ou bien encore tuer l’ennui. Alors quand Louise, la fille de Marie, lui annonce qu’elle lui a trouvé une place en EPHAD, c’est le choc.