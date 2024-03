La saison culturelle de l’Hectare – Territoires vendômois

Umlaut Big Band, jazz, vendredi 15 mars à 20h30, au Minotaure à Vendôme. Durée 1h30, tarifs de 10 à 20€.

Fondé en 2011, le Umlaut big band est un orchestre de quatorze musiciens, curieux et passionnés, qui explore le répertoire historique des Big Bands à partir d’archives sonores et manuscrites (1920 – 1940). Lors de cette soirée, c’est l’œuvre de Mary Lou Williams (1910-1981), une pianiste, arrangeuse et compositrice américaine de jazz, et son inventivité, qui sont mises à l’honneur par le Umlaut big band !

Voyage au bout de l’ennui, danse par la Cie Lamento, mardi 26 mars à 19h au Minotaure à Vendôme. À partir de 6 ans, durée 45mn, tarifs de 6 à 10€.

Ce voyage dansé, profondément joyeux, vous invite à vous replonger dans ces moments d’ennui qui ont forgé votre imaginaire d’enfant. Loin de l’immobilité, ici la danse est vive, engagée et pimentée de drôleries. Cinq danseurs prennent plaisir à se déployer. Leurs corps se lancent, s’entremêlent, se heurtent et jouent ensemble.

Smashed2, cirque par la Cie Gandini juggling/ Grande Bretagne, jeudi 4 avril à 20h30 au Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, durée 55mn, tarifs de 10 à 20€

Inspiré par le travail de la grande chorégraphe Pina Bausch, Smashed2 emprunte des éléments de sa chorégraphie gestuelle et les combine avec des cascades de jonglerie, en solo et en groupe. Sur scène, neuf jongleurs perturbent légèrement les conventions du langage corporel pour un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement. Voici du jonglage exécuté avec un unisson méticuleux et un timing d’une fraction de seconde.

MARIO EN CREATION, du 19 au 23 mars

L’ombre du tigre, marionnette par la Cie Emballage 9, mardi 19 mars à 14h30 et 20h30, au Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, durée 50mn, tarifs de 6 à 10€.

Une exploration autour du thème de la domestication. Non seulement celle de l’humain sur «autre», mais aussi celle de soi sur soi-même. Un tigre s’échappe d’un cirque en plein milieu de la ville…

Antichambre, poème visuel et sonore par la Cie Stereoptik, jeudi 21 mars à 19h, au Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, durée 1h, tarifs de 10 à 20€.

Plongez dans le processus créatif d’un film d’animation ! Un duo plasticien-musicien fabrique sous vos yeux une histoire poétique, imaginaire et parfois drôle. C’est par un procédé plastique et visuel puissant qu’apparaissent alors un décor et des personnages.

Un beau jour, théâtre d’objet par la Cie A, vendredi 22 mars à 20h30 à l’espace culturel de Lunay. À partir de 10 ans, durée 1h, tarifs de 6 à 10€

La rencontre entre l’œuvre puissante de la chanteuse Barbara et trois artistes d’aujourd’hui qui se sont emparés de ses chansons en y mêlant à chaque fois une esthétique différente. .

Le Manipophone, marionnette par la Cie La Poupée qui brûle, samedi 23 mars à 20h30 au cabaret Madame sans gêne à Villerable. À partir de 8 ans, durée 50mn, tarifs de 6 à 10€

Découvrez l’histoire du Manipophone inventé par Tryphon Tarta, à la fin des années 30. Cette invention révolutionnaire permettait de découvrir avec les yeux une chanson populaire. ..