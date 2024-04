La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Smashed2, cirque par la Cie Gandini juggling/ Grande Bretagne, jeudi 4 avril à 20h30 au Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, durée 55mn, tarifs de 10 à 20€

Sur scène, neuf jongleurs perturbent légèrement les conventions du langage corporel pour un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement. Voici du jonglage exécuté avec un unisson méticuleux et un timing d’une fraction de seconde.

Plateaux partagés, mardi 9, samedi 13 et mardi 16 avril à 19h au théâtre du Minotaure à vendôme. Gratuit

Les plateaux partagés c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail avec de nombreux partenaires du territoire et des amateurs, accompagnés par des artistes professionnels. Lors de journées de rencontres et d’échanges, sur le plateau du Minotaure, valorisées par le travail des régisseurs du théâtre, tous sont réunis pour répéter et présenter leurs projets lors de soirées dédiées.

Dafné Kritharas en quintet, musique, prix de l’académie Charles Cros 2022, vendredi 12 avril à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, durée 1h30, tarifs de 10 à 20€.

Chanteuse franco-grecque, Dafné Kritharas avec sa voix d’enchanteresse, donne un souffle nouveau à des chansons oubliées : mélodies grecques, orientales, chants traditionnels séfarades… Avec ses musiciens, elle construit un son riche d’émotions pour chanter l’exil, l’amour et la joie. Elle dévoile aussi quelques-unes de ses propres compositions en grec : des histoires vraies, parfois tragiques, transformées en contes mystérieux. Un voyage musical à saisir absolument !

Bout à bout, marionnette par le Clan des songes, mardi 16 avril à 19h et mercredi 17 avril à 10h30 et 17h, à la Mouline à Saint Firmin des Prés. A partir de 3 ans, durée 35mn, tarif de 6 à 10€.

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé, commence à prendre vie et part à la rencontre d’autres bouts. À travers leurs jeux et leurs disputes se dessinent sous nos yeux des images issues du quotidien, de vacances et de rêves. Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont ici abordées dans des tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages.

Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands !