La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré, par l’ensemble Baum et Olivier Mellano, le 9 novembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarif unique 20€

Le compositeur Olivier Mellano et l’ensemble musical Baum revisitent les sublimes mélodies de Gabriel Fauré dans le cadre du centenaire de sa mort (1924 – 2024).

L’oiseau de Prométhée, spectacle de marionnette par les Anges du plafond, jeudi 14 à 20h30 et vendredi 15 novembre à 19h, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 10 à 20€.

Un lieu : la place Exárcheia à Athènes, un haut-lieu de la Grèce contestataire. Deux périodes : l’âge mythique de la Grèce antique, et 2015, à l’apogée de la crise de la dette publique du pays. Ces deux Grèce s’invitent le temps d’un banquet pour faire état d’un déséquilibre du partage des richesses…

Tout est chamboulé, théâtre par la Cie En attendant, mardi 19 (19h), mercredi 20 (10h30, 14h30 et 17h) et samedi 23 novembre (15h); à la salle des Associations à Saint-Ouen. Tout public à partir de 1 an. Durée 25 mn (spectacle), 30 mn (exposition). Tarifs de 7 à 10€.

Bienvenue dans l’univers graphique et coloré de l’illustrateur Vincent Mathy ! 26 cubes en noir et blanc, 2 éléphants, 4 poissons, 1 serpent, 1 crocodile et 1 papillon composent les éléments d’un véritable jeu de construction. .

Quant à l’exposition Animora, elle prolonge l’univers de ce spectacle visuel. À travers un parcours ludique, elle invite les tout-petits à jouer avec les formes et les couleurs.

L’avare, par Le Théâtre de la Tempête, mardi 26 et mercredi 27 novembre à 19h, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 10 à 20€.

Le Théâtre de la Tempête a rêvé d’un spectacle de Molière qui se construit sous vos yeux ! Chaque représentation va s’inventer joyeusement, en temps réel, avec vous et un nouvel Harpagon ! Amasser, accumuler, conserver : Harpagon est un anti-héros de L’Avare de Molière.

Min El Djazaïr, spectacle de marionnette par la Cie Hekau, dans le cadre de la soirée de présentation des spectacles Avec ou sans fils 2025, mardi 3 décembre à 19h au théâtre du Minotaure à Vendôme. Gratuit Réservation conseillée.

Min El Djazaïr, littéralement « depuis l’Algérie », est une fable qui raconte les dilemmes, les attachements et l’expérience de l’exil des Juifs d’Algérie à travers les destins croisés de deux sœurs. Ancré dans un travail documentaire sur les communautés juives et la guerre d’Algérie, ce spectacle dévoile l’univers poétique d’un magasin de tissus où se mêlent marionnettes, théâtre d’ombres, voix et chants.