La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Min El Djazaïr, spectacle de marionnette par la Cie Hekau, dans le cadre de la soirée de présentation des spectacles Avec ou sans fils 2025, mardi 3 décembre à 19h au théâtre du Minotaure à Vendôme. Gratuit Réservation conseillée.

Min El Djazaïr, littéralement « depuis l’Algérie », est une fable qui raconte les dilemmes, les attachements et l’expérience de l’exil des juifs d’Algérie à travers les destins croisés de deux sœurs….

Western, théâtre musical, par la Cie La Trotteuse, mardi 10 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 15 à 20€

Pour sa première création, la compagnie La Trotteuse explore l’univers du western en revisitant sur scène un classique du genre, Le train sifflera trois fois (1952). Dans un petit village, l’ancien shérif Will Kane vient d’épouser Amy Fowler et s’apprête à profiter d’une retraite bien méritée… C’est compter sans l’arrivée imminente de son ennemi sanguinaire Franck Miller, qui revient se venger ce même jour, par le train de midi…

Cueillez, cueillez votre jeunesse, musique de la Renaissance, vendredi 20 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 15 à 20€. Concert initialement prévu le 20 octobre et reporté au 20 décembre suite aux conditions climatiques.

Doulce Mémoire, ensemble de musique ancienne le plus innovant dans le domaine de la Renaissance, célèbre en musique et en poésie le 500ᵉ anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard. N’ayant cessé de faire appel aux musiciens, Ronsard est devenu le poète favori des compositeurs du XVIe siècle avec près de 400 mises en musique par plus de 40 compositeurs de son temps. C’est aussi le poète de la Pléiade ayant le plus inspiré les compositeurs des XIXe et XXe siècles (Gounod, Wagner, Bizet, Viardot, Poulenc, Ravel…). Un bel hommage au poète de la Renaissance qualifié en son temps de « Prince des poètes » !

David El Malek, jazz, jeudi 9 janvier à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 15 à 20€.

Venu tardivement à la musique, David El Malek est reconnu aujourd’hui comme un saxophoniste de jazz surdoué. Son album « Travelling » joue la carte de la sensibilité et de la sobriété. Sur scène, il est un interprète majestueux qui sait faire revivre des chansons de Léo Ferré (Pepee, Avec le temps), ou des morceaux de compositeurs israéliens comme Alexander Argov… Ce concert est comme un instant suspendu dans la frénésie du monde. « C’est un hymne au silence » révèle sa consœur saxophoniste Sophie Alour.