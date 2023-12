La saison culturelle de l’Hectare – Territoires vendômois

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?, théâtre, par la Cie de l’Oeil Brun, jeudi 7 décembre à 20h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 14 ans, 1h10, tarifs de 10 à 20€.

Après quinze ans d’absence, Jean, journaliste de guerre, est au chevet de son père mourant. Sa fille, infirmière, est également présente pour veiller son grand-père. Paul, voisin et ami, les rejoint pour les soutenir dans ce moment difficile.

Trait(s), cirque, par la Cie Scom, mercredi 13 décembre à 10h30 et 17h, à la salle des fêtes de St Amand-Longpré. À partir de 3 ans, 35mn, tarifs de 6 à 10€.

Trait(s) est une expérience de cirque graphique et musical dans laquelle une acrobate se sert du grand anneau de la roue Cyr comme d’un pinceau géant. Inspirée par les œuvres des peintres abstraits Kandinsky, Miro, Kusama et Delaunay, cette circassienne entreprend la réalisation d’une œuvre picturale au sol. Cercles, courbes et couleurs naissent dans son sillage, sous l’action de son agrès…

Tumulte, marionnette, par Blick théâtre, jeudi 14 décembre à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 10 ans, 1h, tarifs de 20 à 10€.

Tumulte vous invite dans l’intimité d’une famille : un père, une mère et leur fille unique, une enfant espiègle d’une dizaine d’années. Suite à un bouleversement récent, le couple s’effrite et la fillette se sent délaissée. Elle décide alors de rapprocher ses parents par tous les moyens.

La claque, théâtre musical, par Fred Radix, vendredi 22 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 8 ans, 1h20, tarifs de 10 à 20€.

1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef d’orchestre d’applaudissements, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns. Car une pièce applaudie est une pièce à succès, or à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par tous ses complices. Il charge alors la musicienne de l’orchestre et le régisseur du théâtre de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir.