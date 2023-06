La saison est lancée Ô Château

En juin et en juillet Les Rendez-vous du Château, programmation culturelle éclectique, organisée par l’association Château de Vendôme se poursuit.

Après Instants ô jardin, l’association vous donne rendez-vous vendredi 30 juin à 21h pour un concert de jazz avec le COOL N JAZZ QUARTET (entrée payante : 8€ par personne – bar toute la soirée – jardins suspendus du château). Ces musiciens aux multiples expériences vous emporteront dans un monde musical sans frontières.

Claire, au tempérament maîtrisé, charme l’ambiance comme une funambule à la voix légère et chaude, tantôt énergique, tantôt sensuelle. Ses complices partagent sa sensibilité dans un répertoire coloré, promenant leurs cordes et leurs peaux au son de tendres ballades, des grands classiques du Jazz, de la Bossa Nova et des Pop Songs intimistes. La générosité et la passion de Cool N Jazz sont totales et alimentent leurs improvisations pleines de limpidité et de naturel, toujours au service de la Musique. Un concert autour de Cole Porter, Nat King Cole, Ella Fitzgerald et Antonio Carlos Jobim, sans oublier des clins d’œil sucrés autour des chansons revisitées de Sade, Norah Jones et Whitney Houston.

Puis, chaque dimanche, à 11h, à partir du 2 juillet et jusqu’au 20 août inclus, l’association vous invite à partager un moment convivial dans les jardins suspendus du château autour d’un concert gratuit (au chapeau) dont le style varie au fil du programme. Du jazz à la chanson française, en passant par du blues, du folk ou encore du classique, il y en a pour tous les goûts. Le groupe manceau “The Orchid” ouvre le bal (dimanche 2 juillet). Ce quatuor Indie folk saura enchanter le public avec ses chansons empreintes de poésie et de sensibilité (plus d’infos sur theorchid.fr).