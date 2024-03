Début février, le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et sa vice-présidente chargée notamment de la culture, Tania André, ont remis le label «Livres de Loir et Cher 2024» à Pascal Nourisson pour son titre «Blois, Histoire et Patrimoine» sorti en 2022 avec le photographe Pascal Avenet. Jean-Paul Sauvage a lui aussi été récompensé, auteur d’une trentaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles consacrés à l’histoire médiévale. Ce label créé en 2017 par le Conseil départemental permet aux auteurs locaux de se faire connaître et de rencontrer leurs lecteurs dans les médiathèques et bibliothèques du département.