Lancement «À mots couverts», salon littéraire du printemps

Même si le salon est prévu en mars, la manifestation littéraire A mots couverts se lance en janvier avec une invitée surprise, Valérie Peronnet, auteur du roman «La maison poussière», prix club des lecteurs J’ai lu 2023.

«Pour lancer officiellement le compte-à-rebours de ce salon et donner l’eau à la bouche à un public espéré nombreux pour ce nouveau et non moins attendu rendez-vous culturel, l’association organise le 20 janvier dans le nouveau auditorium Jehanne d’Arc au collège Saint-Joseph à Vendôme. Une après-midi rencontre avec l’auteure Valérie Péronnet» détaille Géraldine Vivent, vice-présidente de l’association « À mots couverts ».

En effet, au printemps, le 23 mars précisément, sont attendus à Vendôme, sous le Marché couvert, quelque vingt auteurs de notoriété nationale et au genre différent pour une première édition d’ «À mots couverts», salon littéraire qui réunira la littérature contemporaine française. Des noms prestigieux commencent à circuler comme Alain Page, auteur entre autres des célèbres livres Tchao Pantin et de la Piscine qui ont donné les films du même nom ou Frédéric Lenormand, auteur d’«Au service de Marie-Antoinette» ou sa série «Voltaire mène l’enquête» qui a reçu le Prix Arsène Lupin du roman policier. Un rendez-vous donc à ne pas manquer agrémenté d’un concours de lecture à voix haute pour les écoles élémentaire et un concours de nouvelles pour les adolescents des collèges et lycées sur le thème du harcèlement scolaire.