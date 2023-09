Le Bœuf Vendômois au profit de l’AFM Téléthon

Le club Kiwanis de Vendôme, en partenariat avec la ville de Vendôme et Territoire Vendômois, organise au profit de l’AFM Téléthon un grand dîner spectacle original «Le Bœuf Vendômois».

Comme pour toutes manifestations organisées par les clubs services au profit de bonnes causes, il faut être à la recherche des bonnes volontés et jouer de son réseau. «Le Bœuf Vendômois» organisé lundi 16 octobre au Minotaure n’échappera pas à la règle. En effet, proposer aux convives et spectateurs, un bœuf bourguignon préparé par six chefs renommés localement avec dessert et café, et le tout nouveau spectacle des Madame-sans-Gène en présence de Nirintsoa, quart de finaliste de la Nouvelle Star 2016 pour 30€ par personne, c’est une performance ! Car non seulement le prix d’entrée est imbattable mais de plus faire un don de tous les bénéfices à l’AFM-Téléthon, c’est un exploit. Avoir un prix sur la matière première comme pour le bœuf acheté aux Abattoirs de Vendôme, la main d’œuvre en cuisine faite de bonne volonté et que le spectacle soit quasiment un don fait à l’association !