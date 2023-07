Le château de Meslay fête l’été et les écrivains…

Pour les visiteurs, deux nouveautés cette année : une incroyable bourse royale en cuir aux armes de France et de Navarre : c’est un cadeau du roi Henri IV à René de Fromentières qui l’accueillit à Meslay en novembre 1589 lorsqu’il fit le siège de Vendôme durant les guerres de religion. Ainsi elle a traversé plus de 5 siècles …. A voir absolument … et deux voitures hippomobiles présentées pour la première fois aux visiteurs : une superbe charrette anglaise et un coupé très sophistiqué (poignées en ivoire et passementerie luxueuse)

Toute la saison, le visiteur pourra admirer les œuvres de la peintre Isabelle Hennessy dont les œuvres sont tout en poésie et en couleurs : ses paysages font facilement rêver. Et nous présentons aussi les spectaculaires photographies animalières de Christophe Aubert, dont la connaissance de la nature et l’amour de la faune se traduit par des créations tout en émotion et en instantané pris sur le vif.

Vendredi 4 août (à partir de 19h), nous vivrons le Festival d’été du château de Meslay sur la terrasse où chacun apportera son pique-nique et pourra admirer le beau coucher de soleil sur le Loir et le parc tout en profitant de l’orchestre de jazz «Now Jazz» qui nous accompagnera durant la soirée ! Ce soir-là il sera possible de découvrir le château avec ses «visites à la bougie» Une soirée magique en perspective…

Tarif : adulte 10 € entrée pique-nique et concert / 5 € supplément visite à la bougie enfants (5-15 ans) 5 € / famille (2 adultes, 2 enfts et +) 30 €

Nous clôturerons la saison avec notre 7° édition de la journée littéraire «Le château de Meslay fête les écrivains» : de nombreux invités de prestige parmi lesquels Catherine Nay, Caroline Pigozzi, Marie de Hennezel, Marin de Viry, Evelyne Lever, Christine Orban, … De nombreuses animations autour du livre : lecture de textes, accompagnement musical, concours littérature jeunesse et bien sûr les débats toujours tant attendus.