Le dramaturge Jean-Eric Bielle, de Paris à la vallée du Loir

Une pièce avec Véronique Genest et Daniel Russo, un seule-en-scène sur mesure pour la Chartraine Guylaine Marie : l’ancien imitateur des Guignols a versé dans la comédie avec succès.

C’est du TGV : du théâtre à grande vitesse. L’ancien auteur des Guignols de l’info sur Canal+ et collaborateur de nombreuses autres voix de la télé publique ou de France inter s’est installé vers La Chartre pour attraper facilement le train à Villiers. «Avec Carine et les enfants, on cherchait un coin calme à la campagne, c’est comme ça qu’on s’est installés ici».

À 66 ans, Jean-Eric Bielle s’en amuse : il écrit dans un petit coin de sa maison qui ne peut pas même prétendre aux honneurs d’une photo… «Un endroit où, normalement, on range les balais et l’aspirateur, c’est-à-dire sous l’escalier avec, quand même, une petite fenêtre !» Il aime cette ambiance, pourtant, d’être chez lui, avec son fidèle griffon Harry dans le panier tout près. «J’écris assez vite mais je prends du temps pour réfléchir, je mature mes idées qui me viennent souvent en le promenant ou en faisant du vélo.»

La comédie d’après-Covid

Comme dramaturge, il dit aussi «marcher sur deux jambes». D’abord des drames ou comédies dramatiques qui ont longtemps formé l’essentiel de son inspiration. Il en a écrit sept ou huit dont la dernière jouée une quinzaine de fois dans la région : «Quand revient le printemps» [adaptation féminine du Square] avec dans les rôles principaux sa femme et Guylaine Marie.

Cette dernière, chartraine, a de la chance car il vient de lui écrire un seule-en-scène qui sera créé ici-même les 29 et 30 juin et qu’il mettra lui-même en scène. «C’est une actrice passionnée, elle sera dans la peau d’une quadra qui se dit heureuse mais consulte… La pièce rebondit et connaît des situations rocambolesques, des surprises.»Jean-Eric a versé aussi dans la comédie depuis la période Covid. «J’ai pensé que les gens avaient besoin de se détendre et de rire un peu et j’ai écrit Révélations ». Rire un peu ? Il faudrait dire «beaucoup», au petit théâtre de Passy (Paris 16e ) qui produit la pièce depuis le 25 novembre. Déjà une centaine de représentations, la plupart du temps à guichet fermé. C’est un boulevard dans la plus pure tradition, bâti sur des attentes, des questionnements, des quiproquos verbaux et des associations d’idées souvent très drôles.

L’ex-Julie Lescaut «adore»

Véronique Genest qui porte littéralement ces «Révélations» avec Daniel Russo n’est pas fatiguée. «Tous les soirs, je m’éclate !» dit-elle, «j’ai adoré ce texte dès la première lecture et à la deuxième, comme toujours, je me suis mise dans la peau du personnage en voyant ce qu’il y avait peut-être à élaguer.» Un élagage auquel l’auteur se prête volontiers comme le reconnaît Daniel Russo : «tous les auteurs n’acceptent pas de petits changements et moi, j’aime aussi proposer des choses.»

Daniel Russo est venu au théâtre grâce à Robert Lamoureux qui l’avait pris sous son aile. Véronique Genest y est revenue après la longue aventure de Julie Lescaut (*). «J’y ai de très beaux rôles et, pour moi, faire du théâtre, c’est un peu du luxe.» Elle se plait à imaginer la tournée de la pièce en province car – dit-elle – «quand ça fonctionne, ce serait bête de ne pas aller plus loin !»

(*) 101 épisodes en 22 ans !