Le festival Brut se poursuit le 11 et 12 mars

C’était une première pour la compagnie La Trotteuse lors du week-end de lancement du festival expérimental Brut.

Dimanche, le théâtre de l’Aparté était comble à l’occasion de cette représentation. Sur une musique composée et jouée par Nicolas Ducloux, Mélanie Le Moine a incarné Juliette Robinet au travers des rêves et péripéties d’une goutte d’eau. Avec une écriture ciselée et une interprétation juste, l’auteure-comédienne a narré les aventures croisées de Véronique Robin, 7e femme à avoir officiellement traversé la Manche à la nage, et de sa grossesse dans un contexte particulier, celui de l’hospitalisation de son conjoint. De ces tranches de vie pleines de vicissitudes, d’efforts, d’espoirs, de volonté et de résilience, est né un spectacle qui n’a jamais aussi bien porté le qualificatif de vivant. Drôle et tendre, rythmé voir effréné, ce spectacle s’est terminé par la participation surprise de l’une des vedettes de l’histoire, à savoir Véronique Robin elle-même.