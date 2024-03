Connaissez-vous Hermès, dieu messager, dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des orateurs, mais aussi dieu psychopompe menant les âmes des morts au royaume d’Hadès ?

Le feuilleton d’Hermès raconte les aventures de cette divinité insaisissable, enfant précoce et malicieux, dieu farceur et libre. On découvre à ses côtés les histoires et les grandes figures de la mythologie grecque : la naissance des dieux, le combat de Zeus contre les Titans, la création des hommes par Prométhée, l’épopée de Jason et des Argonautes, sa rencontre avec Médée, et bien d’autres encore…

Le grand format de l’ouvrage et son découpage en cent épisodes courts et illustrés, au suspense diablement efficace, en font un excellent livre à lire à voix haute.

Vous pouvez prolonger le plaisir de faire découvrir la mythologie aux enfants en lisant également les autres titres de la collection : Le feuilleton de Thésée, Le feuilleton d’Ulysse, ou encore Le feuilleton d’Artémis !