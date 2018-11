Le mois du film documentaire 2018

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger des idées sur le monde…

Organisé par l’association Images en Bibliothèques, le « Mois du film documentaire » réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs en France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre. Une belle occasion de découvrir une diversité d’oeuvres à travers des programmes originaux et éclectiques !

Droué, jeudi 29 novembre, 20h30, Espace socio-culturel : «Nous ne vendrons pas notre avenir». Un film réalisé par Niki Velissaropoulou (France, 2018, 53 minutes, VF). Gratuit. Rens. Emma Boutet 02 54 42 37 86.

Dimitra et Garifalia, deux adolescentes, vivent au bord de la Grèce, dans la région paradisiaque de Chalcidique. Un projet de mine d’or à ciel ouvert, mené par l’entreprise canadienne «Eldorado Gold Corporation», menace leur région d’un désastre environnemental sans précédent et les propulse dans la vie d’adulte. Plongées au cœur du combat et de la crise, avec innocence et dynamisme, elles s’engagent pour revendiquer leur avenir, qu’elles ne comptent pas vendre.

Autour de la séance : Rencontre avec le réalisateur. En ouverture de soirée «Le repas de Thérèse», court métrage de Franck Lecardonnel.

Mondoubleau, vendredi 16 novembre, 20h30, Médiathèque Jules Vernes, «Les Proies», un film réalisé par Marine De Contes (France, 2018, 53 minutes, VF). Gratuit. Emma Boutet, 02 54 42 37 86.

Dans la forêt des Landes, depuis leur cabane, des hommes scrutent le ciel d’automne. Ils écoutent les bruissements de la forêt et guettent avec avidité le passage des oiseaux. Dans une étrange chorégraphie, ils tirent sur les ficelles du temps pour actionner leur piège. Mais leur terrain de jeu est menacé, tout comme leur pratique ancestrale, et tout autour, les arbres tombent.

Autour de la séance : Rencontre avec le réalisateur. En ouverture de soirée : Le repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel.

Montoire-sur-le-Loir, mardi 13 novembre, 18h30, médiatèque Nef Europa, «Le Cri est toujours le début d’un chant». Un film réalisé par Clémence Ancelin. (France, 2018, 52 minutes, VF). Gratuit. Emma Boutet, 02 54 42 37 86.

Tourné dans un centre Éducatif Fermé, «Le Cri est toujours le début d’un chant» accompagne neufs garçons dont la loi empêche de montrer le visage. Lorsque ces terribles et dangereux «délinquants» se fabriquent des masques afin de pouvoir prendre la parole dans un film, ils se révèlent doux, drôles, poètes ou philosophes et offrent une réflexion profonde et sensible sur la justice et l’incarcération des mineurs.

Autour de la séance : Rencontre avec le réalisateur. En ouverture de soirée : Le repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

Selommes, vendredi 23 novembre, 19h, médiathèque, «Paroles de Boxeurs, Histoires de combattants». Un film réalisé par Christophe Camoiraneau. (France, 2018, 78 minutes, VF). Rens. Emma Boutet, 02 54 42 37 86.

«Paroles de boxeurs, histoires de combattants» propose de suivre durant près d’une année, au rythme des entraînements et des combats, dans la salle et en dehors, dans les doutes, les victoires et les défaites, le quotidien de personnages attachants afin d’interroger, puis peut-être de comprendre, les raisons de leurs colères.

Autour de la séance : Rencontre avec le réalisateur. En ouverture de soirée : Le repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

www.moisdudoc.com

Le Petit Vendômois