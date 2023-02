Le Sang des Jaillac, nouvelle épopée de Pascal Blondiaux

En vente dès le 14 février, le nouveau roman « Le Sang des Jaillac » de Pascal Blondiaux nous emmène dans les méandres du XVIIe siècle.

On ne présente plus Pascal Blondiaux, Vendômois de cœur après un parcours professionnel en région parisienne. Touche à tout, écrivain, mais aussi parolier, meneur d’une troupe de théâtre, scénariste pour des courts métrages, correspondant pour la Nouvelle République, Pascal aime cette multitude de casquettes et ça lui réussit plutôt bien. « Ce nouveau livre commence à Vendôme avec la disparition mystérieuse d’un des membres de la Société Archéologique. Avant de disparaître, il a transmis des documents à un ami. Ce livre relate en fait ces documents, une lutte interne à la famille de Jaillac. C’est un livre pilote qui se suffit à lui-même mais je suis parti pour en écrire d’autres qui feront le lien entre eux pour certains personnages. Chacun de mes livres a un fond historique et véridique auquel je rajoute pour la narration des personnages fictifs. Un peu, toute proportion gardée, comme Alexandre Dumas et ses fameux trois mousquetaires ! » s’amuse à raconter l’auteur.

L’actualité est riche pour Pascal Blondiaux. Deux nouvelles parues récemment dans « Fragments », une revue de littérature prolétarienne, et le 10 mars à l’Espace 102, faubourg Chartrain, la représentation d’une de ces pièces de théâtre « Le Dragon de Pierrefond » par sa troupe Divertimento. Enfin également en compétition au Nikon Festival, le court métrage « 13€ le litre » produit et réalisé avec l’association Pôle Image 41, Pascal en a signé une partie du scénario et des dialogues.