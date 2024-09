Été 1974, dans le quartier irlandais de South Boston, Jules, une jeune fille de dix-sept ans, ne rentre pas chez elle et disparaît mystérieusement. Le même soir, un jeune homme noir est percuté par un métro dans des circonstances suspectes. Mary Pat Fennessy, la mère de Jules, va tout faire pour retrouver sa fille, dévoilant peu à peu les liens entre ces deux événements. Portrait d’une Amérique qui a du mal à mettre fin à la ségrégation raciale, d’un quartier pauvre dominé par une mafia violente et raciste, ce roman magistral, à la fois policier et politique, ouvre des réflexions sur la vengeance, le déterminisme social, l’éducation, la possibilité de remise en question personnelle. Avec ses personnages singuliers, imparfaits, à la psychologie complexe, Denis Lehane parvient à mêler suspense et critique sociale. Un livre qui se dévore d’une traite !

Le silence, de Denis Lehane, éditions Gallmeister, paru en format poche en 2024, 10,90 €.