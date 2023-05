Le théâtre, un projet collectif pour le retour vers l’emploi

Au sein du Greta de Vendôme, des formations de retour vers l’emploi sont régulièrement mises en place tout au long de l’année pour un public en recherche d’emploi. Une remise à niveau en informatique, bureautique, mathématique et français, mais également l’élaboration pendant ces deux mois de formation d’un projet collectif. Elodie Vilette, coordinatrice pédagogique au Greta a fait appel à Bruno Massardo, comédien, auteur et metteur en scène pour organiser un atelier théâtre au sein de la formation afin que les participants puissent reprendre confiance en eux en jouant sur une scène. « Mon idée est celle du chemin où on verra en plusieurs scènes les acteurs jouer des dialogues de film et se poser la question de ce qu’ils font sur scène. C’est effectivement le chemin qui compte et non le but. En fait, un projet fou et flou » s’amuse à conclure le metteur en scène qui a pensé au rôle de chaque participant suivant sa personnalité.

Représentation le 23 mai à 18h à la salle Jacques Lepage au presbytère des Rottes – entrée libre avec réservation au 06 20 77 92 25