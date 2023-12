Les 40 ans de la saga Rouillac sur France 2

Classés dans la catégorie des grands commissaires-priseurs et experts de ce siècle comme du précédent, Philippe Rouillac, qui a pignon sur rue, à Vendôme, et son fils Aymeric, qui a choisi Tours pour son étude, fêtent, en cet an 2023, les 40 ans de leur maison devenue commune, au fil du temps.

Plusieurs enchères ayant dépassé le million d’euros au cours de ces quatre décennies écoulées les placent au top du top de leurs carrières respectives, au sein du palmarès national et international de la profession.

Les grandes ventes de Cheverny, sous l’œil éclairé de la regrettée Sue De Brantes, précédèrent celles du château d’Artigny, en Indre-et-Loire, mais l’esprit même de l’entreprise familiale maintient, toujours, ses racines à Vendôme où Philippe s’est installé en 1983. Ancien collaborateur d’André-Malraux, il se consacra à l’expertise et à la vente au rythme du marteau, après avoir épousé Christine Lelièvre, fille de Mme et Me Jean Lelièvre, commissaire-priseur à Chartres, l’un des premiers en France à avoir utilisé la publicité pour ses vacations… au grand dam de ses «estimés» confrères, qui l’ont imité, ensuite.

Cette saga exceptionnelle sera retracée, dimanche 10 décembre, à 15 heures, sur France 2, après un tournage effectué, in situ, à Vendôme, au dernier salon d’art contemporain au Vinci à Tours, et à Paris où la famille Rouillac célébrait ce 40e anniversaire dans le magnifique cadre du musée des arts Forains aux Halles de Bercy, en cette mi-novembre…

Toutes celles et tous ceux qui voudront en savoir le maximum sur cette grande famille, où il n’y a pas moins de sept marteaux, en région Centre-Val de Loire, apprécieront cette émission retraçant cette épopée très rare dans le secret feutré des salles des ventes où se jouent des scène ciselées à l’euro près et où l’on retient son souffle, longtemps, jusqu’au coup de marteau final et à l’énoncé définitif de la phrase toujours aussi magique qu’harmonieuse «Adjugé, vendu…».

L’objet exposé et souvent convointé a, alors, un nouveau propriétaire !